Die japanischen Märkte verzeichneten Kursgewinne, die auf positive Vorgaben von der Wall Street zurückzuführen waren. «Wenn Trump Massnahmen wie Steuersenkungen aggressiv umsetzt, dürfte sich der Aktienmarkt erholen», sagte Masahiro Ichikawa vom Finanzdienstleister DS Asset Management. Diese Erwartungen hätten bei japanischen Aktien zu Käufen in Branchen wie Hightech und Elektronikkomponenten geführt. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,5 Prozent auf 41.399,72 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent höher bei 2917,04 Punkten. Der Rüstungskonzern Mitsubishi Heavy Industries gehörte mit einem Plus von sechs Prozent zu den Spitzenreitern, da Spekulationen auf einen Wahlsieg Trumps sogenannte «Trump-Trades» auf japanische Aktien beflügelten. Da sich die USA unter der Trump-Regierung wahrscheinlich weniger in internationalen Angelegenheiten engagieren werden, gebe es Spekulationen, dass Japan seine Verteidigung stärken müsse, was die Aufmerksamkeit auf Rüstungsaktien lenke, erklärte Ichikawa.