Der Swiss Market Index (SMI) legt vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent zu und schliesst an die Gewinne des Vortages an. Verschiedene Termine stehen an: PSP Swiss Property, On Holding und Alcon präsentieren die Zahlen zum ersten Quartal, während die UBS über die Konjunkturentwicklung informiert. Zudem legt Ringer den Jahresabschluss vor, der Flughafen Zürich die Verkehrszahlen für April und Kuros hält den Kapitalmarkttag ab.