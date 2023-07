Die Schweizer Börse ist mit nachgebenden Notierungen ins zweite Halbjahr gestartet. Der Standardwerteindex SMI sank am Montag zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 11'219 Punkte. Nach der Rally zum Halbjahresultimo am Freitag strich so manch ein Anleger seine Gewinne ein. Die Skepsis über den weiteren Konjunkturverlauf wurde durch schwache Produktionsdaten aus China angefacht. Die davon ausgelösten Hoffnungen auf staatliche Hilfen und einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt verpufften im Tagesverlauf.