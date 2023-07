Am US-Nationalfeiertag mit geschlossener Wall Street ist auch an der Schweizer Börse kaum etwas gelaufen. "Welche Rolle die Wall Street in der internationalen Börsenlandschaft spielt, fällt immer dann auf, wenn die Investoren aus und in den USA fehlen", kommentierte entsprechend ein Börsianer. So bewegten sich die hiesigen Indizes bei tiefen Volumina in engen Bahnen.