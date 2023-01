Das Wachstum der US-Wirtschaft um 2,9 Prozent im vierten Quartal beruhige zumindest diejenigen, die sich vor einer herannahenden Rezession sorgen, sagte Oldenburger. Ein so starkes Wirtschaftswachstum könne aber auch die US-Notenbank Fed dazu veranlassen, in ihrem Bemühen, die Inflation zu bekämpfen, aggressiv auf der Bremse zu bleiben, was die Zinsen angeht. Eine mögliche Pause nach einer weiteren Erhöhung in der kommenden Woche könnte so in weite Ferne rücken. Ein positives Zeichen sei allerdings die Tatsache, dass den grossen Indizes an der Wall Street noch drei Handelstage im Januar bleiben, um ihre Dezemberhochs zu erreichen und damit als Nachzügler ebenfalls einen weiteren Schritt auf dem Weg einer nachhaltigen Erholung zu machen.