Die Regierung in Peking überraschte die Märkte in China am Montag mit einer unerwarteten Zinssenkung, was die Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten des Landes verstärkte. Die Börse in Shanghai verlor 0,5 Prozent auf 2949,28 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,9 Prozent auf 3483,09 Punkte.