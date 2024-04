Nach einem etwas gemächlichen Wochenstart, was den Blick auf die Unternehmensagenda betrifft, dürfte der Dienstag an der Zahlenfront einiges an Spannung bereithalten. Unter anderem rapportiert mit Sika ein weiterer Blue Chip seine Zahlen für das erste Quartal. Analysten rechnen bei dem Bauchemiekonzern mit einem etwas verhaltenen Jahresstart. Weiter informieren Cicor und DocMorris über den Geschäftsverlauf zum Jahresauftakt, während Villars Holding nachbörslich die Jahreszahlen 2023 bekanntgibt. Zudem stehen mehrere Generalversammlungen an und das Bundesamt für Statistik gibt ein Update zu den Logiernächten im März.