Das US-Wetteramt erwartet in den zentralen und östlichen Teilen des Landes unterdurchschnittliche Temperaturen. Viele Regionen Europas sind ebenfalls von extremer Kälte betroffen und werden wahrscheinlich auch weiterhin einen kälteren Jahresbeginn als üblich erleben, was nach Ansicht der Analysten von JPMorgan die Nachfrage ankurbeln wird. «Wir erwarten im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Anstieg der weltweiten Ölnachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Millionen Barrel pro Tag, der in erster Linie durch die Nachfrage nach Heizöl, Petroleum und Flüssiggas bedingt ist,» schreiben die Experten in einem Kommentar.