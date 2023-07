Die angekündigte Unterstützung der Regierung in Peking für die stotternde Wirtschaft nach der Corona-Pandemie lässt am Dienstag die Anleger in China aufatmen. Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 2,5 Prozent. Das Ankurbeln der Binnennachfrage, die Stärkung des Vertrauens und die Risikoprävention stehen im Fokus der wirtschaftspolitischen Massnahmen, zitierte die staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua das Politbüro. "Wir glauben, dass die politischen Entscheidungsträger in Bezug auf finanzielle Risiken vorsichtig bleiben werden, auch wenn sie möglicherweise weitere politische Unterstützung leisten, um den Immobilien-Sektor zu stabilisieren", sagte Erin Xin von HSBC. Der Index von Immobilien-Entwicklern auf den chinesischen Festland sprang am Dienstag um 10,5 Prozent nach oben.