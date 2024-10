Die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) und einen schwächeren Yen haben die Anleger am Donnerstag an die japanischen Märkte getrieben. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gestützt von einem schwächeren Yen um 2,2 Prozent auf 38.655,03 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent höher bei 2690,18 Punkten. Ministerpräsident Shigeru Ishiba hatte zuvor erklärt, Japan sei noch nicht bereit für weitere Zinserhöhungen. Sony Group stieg um 1,5 Prozent und der Autobauer Toyota Motor gewann 2,1 Prozent. Im Sog ihrer US-Pendants an der Wall Street legten auch Technologiewerte zu. Die Chipwerte Tokyo Electron kletterten um 3,3 Prozent und Advantest um 4,1 Prozent, während der auf KI fokussierte Start-up-Investor SoftBank Group um knapp drei Prozent zulegte. Die Märkte konzentrierten sich zunehmend darauf, wie sich die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung entwickeln werde, sagte Maki Sawada vom Finanzdienstleister Nomura Securities. «Da diese Faktoren etwas unsicher sind, könnte dies den Aktienmarkt vorübergehend belasten», obwohl ein schwächerer Yen den Markt am Donnerstag zu stützen scheine. Die Börse Shanghai ist wegen der Feiertage der «Goldenen Woche» bis einschliesslich Freitag geschlossen.