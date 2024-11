In China enttäuschte das jüngste Konjunkturpaket der Regierung die Erwartungen der Anleger, was zu weiteren Kursverlusten in der Region führte. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3449,70 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 4098,47 Punkte.