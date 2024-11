Nach drei Verlustwochen in Folge sei der Markt «mehr als reif» für eine Gegenbewegung gewesen, sagten Händler. Nach einer starken Eröffnung gab der Leitindex allerdings einen Teil der Gewinne wieder ab, vor allem als die Rekordjagd an der Wall Street im frühen Handel auf hohem Niveau ins Stottern geriet. Dennoch schloss der SMI knapp über der Marke von 11'900 Punkten. Am Freitag hatte er noch unter 11'800 Punkten geschlossen. Wegen eines Feiertags in den USA wurden jedoch keine kursbewegenden Daten veröffentlicht, so dass Impulse Mangelware waren.