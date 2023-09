Zu Beginn einer Woche voller Notenbanksitzungen zeigen sich die Anleger in Asien risikoscheu. Die Börse in Shanghai gab um 0,1 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent. Der Handel in China stand ganz im Zeichen der in Hongkong gelisteten chinesischen Immobilienentwickler (HSMPI), die um zwei Prozent nachgaben: Die Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande fielen um 25 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen, nachdem die Polizei in Südchina einige Mitarbeiter der Vermögensverwaltungsabteilung verhaftet hatte. Die Verhaftungen könnten die Probleme der Immobilienfirma noch verschärfen.