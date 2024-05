Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Mittwoch also auf der Stelle. Es mangele nach dem Feiertag in den USA an Impulsen, heisst es von Händlern. Erst am Nachmittag könnten einige Konjunkturdaten sowie der Start an der Wall Street für etwas Belebung und auch höhere Volumen sorgen. Im Laufe der Woche stehen dann auch noch einige Inflationsdaten aus der Eurozone an, bevor sich Anleger am Freitag für den PCE-Index aus den USA wappnen - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Zudem kommen wichtige Einkaufsmanagerindizes aus China.