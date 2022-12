Tesla-Chef Elon Musk konnte auch mit einem Versprechen die Titel des US-Elektrobauers nicht auf Trab bringen. Er kündigte an, in den nächsten zwei Jahren keine weiteren Aktien zu verkaufen. Dennoch verloren die Anteilsscheine in New York 1,8 Prozent. Musk hatte in der Vergangenheit mehrmals angekündigt, keine weiteren Tesla-Titel zu verkaufen, tat es dann aber doch. Außerdem erzielten Leerverkäufer in diesem Jahr bei dem E-Auto-Pionier die größten Gewinne in absoluten Dollar-Beträgen.