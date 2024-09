An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Notenbank Federal Reserve (Fed) am Abend die Zinswende nach unten einleitet. Seit Juli 2023 liegt der US-Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Doch über das Ausmass herrscht Ungewissheit. «Selten war der Markt so zerrissen, so kurz vor einer Fed-Entscheidung», sagte Anlagestratege Seema Shah vom Vermögensverwalter Principal Asset Management. Investoren rätseln, ob die Fed eine Senkung um einen Viertel-Prozentpunkt veranlasst oder einen doppelt so grossen Schritt im Umfang von einem halben Prozentpunkt wagt. Analysten warnen jedoch davor, dass ein übermässiger Schritt der Zentralbank die Märkte verschrecken könnte, die ohnehin schon nervös sind, was die allgemeine Gesundheit der grössten Volkswirtschaft der Welt angeht.