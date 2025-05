Am Schweizer Aktienmarkt lassen es die Investoren am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt etwas ruhiger angehen. Der SMI notiert dabei zwar noch knapp im Plus, die Avancen sind aber deutlich geringer aus als noch am Montag. Die Annäherung zwischen den USA und China im Zollstreit hatte zum Wochenstart ein Erholungsrally an den weltweiten Finanzmärkten ausgelöst. Am Tag danach beginne nun die Nachlese, heisst es im Handel. Auch wenn die Annäherung grundsätzlich für eine gewisse Beruhigung sorge, seien viele Details nach wie vor unklar. «Man könnte also sagen, dass die Unsicherheit nach wie vor hoch ist und wohl auch in den kommenden Monaten hoch bleiben wird», kommentierte ein Beobachter.