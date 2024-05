In Erwartung der Ergebnisse des führenden KI-Chipherstellers Nvidia gehen die Investoren in Asien in Deckung. «Die ganze Welt schaut auf Nvidia. Die Ergebnisse werden sich auf globale Aktien auswirken, insbesondere auf US-Aktien, was sich wiederum auf japanische Aktien auswirken wird», sagte Shuji Hosoi von der Investmentbank Daiwa Securities. Das drittgrösste Unternehmen an der Wall Street wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse bekannt geben. Dann wird sich zeigen, ob die überdurchschnittliche Rallye der KI-Aktien anhalten wird.