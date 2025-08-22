Investoren warten auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem jährlichen Symposium in Jackson Hole. Die Finanzmärkte erhoffen sich von Powell Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September, nachdem es zuletzt Anzeichen für eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes gegeben hatte. «Die Märkte sind vor der überaus wichtigen Rede in Jackson Hole angespannt», sagt Carol Kong, Ökonomin und Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia in Sydney. Das wahrscheinlichste Szenario sei jedoch, dass Powell vor den wichtigen Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation keine endgültigen Hinweise darauf geben werde, was die Fed als Nächstes tun werde. Dem FedWatch-Tool der CME Group zufolge rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent mit einer Zinssenkung im September. Am Donnerstag hatte dieser Wert noch bei 82,4 Prozent gelegen.