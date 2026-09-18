Für Erleichterung sorgten auch die Ölpreise, die auf ein Ein-Wochen-Tief fielen. Berichte über saudische Öllieferungen durch den Oman ‌dämpften die Sorgen vor Angebotsengpässen, auch wenn die Lage im Nahen Osten wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran angespannt bleibt. «Wenn ein Ölschock so lange andauert, wirkt sich das unweigerlich auf die Preise in der gesamten Wirtschaft aus», erklärte Mayfield. Eine Entspannung in diesem Bereich sei Rückenwind für ​Verbraucher und Unternehmen und erlaube der Fed eine weniger restriktive Geldpolitik.