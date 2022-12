— cash (@cashch) December 5, 2022

Besonders stark ziehen zum Wochenstart die Aktien der arg gebeutelten CS an (+7,4 Prozent). Die Vorwoche hatten die Aktien mit einem erneuten Verlust von etwas mehr als 6 Prozent beendet und dabei neue Rekord-Tiefs markiert. Zum Wochenstart nun profitieren die Aktien davon, dass sie sich in den vergangenen Wochen frisches Fremdkapital in Milliardenhöhe beschafft hat. Zudem stützen Medienberichte, wonach Investoren offenbar Interesse an einer Investition in Höhe von mindestens einer Milliarde Dollar in die neue Investmentbank-Einheit CS First Boston der Grossbank signalisiert haben.