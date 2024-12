Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt. In einer durch Feiertage verkürzten Woche hielten sich die Bewegungen jedoch in Grenzen. China kämpft weiter mit einer stockenden Erholung, obwohl die Führung in Peking mehr Unterstützung zugesagt hat. «China steht 2025 vor erheblichen Herausforderungen», sagte Ronald Temple, Chefmarktstratege bei Lazard. «Die anhaltende Immobilienkrise hat das Verbrauchervertrauen erschüttert. Ein möglicher Handelskrieg mit den USA könnte den schlimmsten Wachstumseinbruch seit Jahrzehnten auslösen.» In den vergangenen Jahren seien die Erwartungen der Investoren in China mehr als einmal geweckt und enttäuscht worden. «2025 dürfte sich daran nichts ändern. Die Wirtschaft und die Marktaussichten Chinas hängen weitgehend von der Geschwindigkeit und dem Umfang der Reformen der Regierung ab.»