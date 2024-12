American Airlines hat alle Flüge an Weihnachten gecancelt. Die Fluggesellschaft gab an, dass es technische Probleme auf allen Flügen gebe, die den Betrieb an einem der verkehrsreichsten Reisetage des Jahres stören. Die Airline sagte in einem separaten Post auf X, sie arbeite an einer Lösung und habe keinen geschätzten Zeitrahmen für eine Lösung. Die Federal Aviation Administration sagte in einer Stellungnahme, die Fluggesellschaft habe alle Flüge im ganzen Land eingestellt.