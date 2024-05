Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,35 Prozent im Plus bei 11'825 Punkten. Alle SMI-Titel haben ein positives Vorzeichen, wobei der Anstieg bei der Roche (+1,0 Prozent) am deutlichsten ist. In den USA hat der Pharmakonzern nun eine Zulassung für eine Lösung erhalten, mit der eine Selbstdiagnose des humanen Papillomavirus (HPV) möglich ist. Sie gehöre zu den ersten in den Vereinigten Staaten verfügbaren Lösungen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.