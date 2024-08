Die Anleger in Asien gehen am Dienstag vor den erwarteten Zinssenkungen in den USA und den Quartalszahlen des KI-Giganten Nvidia in Deckung. Zunehmende Spannungen im Nahen Osten und Sorgen um die Versorgungslage dämpften zudem die Risikobereitschaft und trieben die Ölpreise in die Höhe. Nvidia steht im Zentrum der Marktbegeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) und das Unternehmen steht unter Druck, Spitzenergebnisse zu erzielen und die Erwartungen zu übertreffen. «Wir befinden uns in einer Situation, in der die Messlatte höher gelegt wurde», sagte Masahiro Ichikawa von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Es könne zu einem kurzen Ausverkauf von Technologieaktien kommen, wenn die Ergebnisse von Nvidia den Erwartungen entsprächen.