Dass sich der Schweizer Aktienmarkt in der letzten Woche und auch am heutigen Montag trotz der hohen US-Zölle so gut hält, sorgt für Gesprächsstoff. «Fundamental ist das gerechtfertigt, emotional doch einigermassen überraschend», schreibt etwas Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank. Er betont denn auch, dass die Stimmung in den nächsten Wochen umschlagen könnte. Seiner Meinung nach lohnt es sich daher, das Depot bezüglich der Sensitivität der Unternehmen hinsichtlich des direkten und indirekten Handels mit den USA zu überprüfen. «Nur auf Luxus- und Uhrentitel zu setzen, ist mutig», so der Experte.