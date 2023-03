Der SMI notiert zuletzt minimal im Plus bei 11'148 Punkten. Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Dienstag nach einem leicht negativen Start im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Für Unterstützung sorgen besser als erwartet ausgefallene Daten aus der deutschen Industrie. Das Augenmerk bleibt aber vor allem auf den am späten Nachmittag anstehenden Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Senatsausschuss.