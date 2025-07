Die Ölpreise zeigten sich am Freitag weitgehend stabil, nachdem sie über Nacht um einen Dollar zugelegt hatten. Grund dafür waren Drohnenangriffe auf Ölfelder in Irakisch-Kurdistan am vierten Tag in Folge, die auf ein anhaltendes Risiko in der Region hindeuten. Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 69,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 67,51 Dollar.