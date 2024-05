Der Euro präsentiert sich zu Wochenbeginn stabil. Die Gemeinschaftswährung notiert am Montag kurz nach Mittag bei 1,0772 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Das Euro/Franken-Paar tritt mit Kursen von aktuell 0,9753 ebenfalls auf der Stelle und auch der US-Dollar kostet mit 0,9052 Franken in etwa so viel wie vor dem Wochenende.