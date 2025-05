Am Freitag hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 42.654,74 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 5.958,38 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,5 Prozent auf 19.211,10 Stellen an.