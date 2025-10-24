In der alten Woche brachen die USA die Handelsgespräche mit Kanada ab, während die mit China kaum vorankamen. Zugleich sorgten neue Sanktionen gegen Russland für ein Wochenplus von rund acht Prozent beim Ölpreis. «Das müsste für Anleger eigentlich ausreichen, um in einen sicheren Hafen zu wechseln, doch das war nicht der Fall», schrieben die Experten der Helaba.