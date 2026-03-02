Die grössten Kursgewinne wurden mit einzelnen Titeln erzielt - sprich weniger ist mehr. Ein zu diversifiziertes Portfolio mit mehr als zehn Positionen erscheint nicht optimal, da zu viel Zeit in die Überwachung der einzelnen Titel investiert werden muss. Zudem ist die Hebelwirkung gering, weil eine Position à 20 Prozent Gewichtung bei einer Kursverdoppelung 20 Prozent Gewinn bringt. Bei zwei Positionen mit einer Gewichtung à 10 Prozent müssen sich zwei Positionen verdoppeln, um auf 20 Prozent zu kommen. Das ist entsprechend herausfordernder. Wer vorn mitspielen will, sollte deshalb auf vier bis fünf Positionen setzen, grössere Kursgewinne mitnehmen und das Portfolio jeweils fokussiert auf neue Chancen ausrichten.