Chery

Der grösste chinesische Autoexporteur hat ein Gemeinschaftsunternehmen mit EV Motors aus Spanien gegründet und will noch in diesem Jahr Autos in einem ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona produzieren. Einem Bericht zufolge erwägt das Unternehmen zudem, noch in diesem Jahrzehnt ein Autowerk in Grossbritannien zu bauen.