So analysiert der Experte von Invesco unter anderem die Kreditkartentransaktionen, um Aktien mit Momentum auszumachen. «Wir schauen uns eben nicht nur an, wie hat sich der Kurs seiner Aktie entwickelt, sondern auch, ob der Konsument gerade lieber Sneakers von Adidas oder Nike kauft.» Die grössten Positionen sind Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon, wobei die Index-Abweichungen «überschaubar» sind. Schon kleinste Abweichung summieren sich. Entsprechend hat der ETF über die letzten fünf Jahre den Benchmark-Index jährlich um rund ein Prozent hinter sich gelassen.