An dritter Position ändert sich das Bild im Vergleich zum Vorjahr ein wenig. So wurden Aktien von Holcim um einiges häufiger gehandelt als 2024, während Roche im Tableau nach unten gerutscht ist. Der Pharmariese wird weiterhin durch die US-Zollpolitik belastet, wonach Investitionen in Milliardenhöhe geplant sind. Dennoch sind Anleger des Urgesteins mit viel Unsicherheit konfrontiert und so resultieren lediglich 2 Prozent Kursgewinn in sechs Monaten.