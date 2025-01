Zürcher Kantonalbank: Zinsen, Renditen und Bewertungen

Bei den SMI-Unternehmen setzt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) nebst Holcim zunächst auf den Vermögensverwalter Partners Group, der sich auf den Privatmarkt spezialisiert hat. Die Firmen in diesem Bereich sitzen laut ZKB auf viel trockenem Pulver und «reifen» Vermögenswerten, was in den kommenden Quartalen investiert oder realisiert werden müsse - wovon Partners Group profitieren werde.