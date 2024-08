Die Nerven der Anleger lägen blank, merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets an und verwies auf den um 12 Prozent abgesackten japanischen Leitindex Nikkei 225. Der Nahost-Konflikt eskaliere. «Ein Angriff Irans auf Israel (...) scheint nur noch eine Frage der Zeit.» Zugleich sei in den USA die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. «Die Notenbank Fed hat zu lange an den hohen Zinsen festgehalten, die Wirtschaft droht in eine Rezession abzurutschen.» Ob es allerdings wirklich dazu komme, sei «noch lange nicht klar», betonte Oldenburger.