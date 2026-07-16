Zweitens sind die Inflationsrisiken nicht vom Tisch. Die Kreditmärkte preisen zwei respektive eine Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank Fed und durch die Europäische Zentralbank (EZB) ein. Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) geht der Markt dagegen von unveränderten Leitzinsen bis zum Sommer 2027 aus. Weltweit höhere Zinsen sprechen gegen Aktien, die zu den nicht zinstragenden Anlageklassen gehören.