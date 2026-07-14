Allerdings reichte es für die europäischen Märkte - einmal mehr - nicht, die Pendants in Übersee hinter sich zu lassen. Der Dow Jones Industrial Index (+12,6 Prozent), S&P 500 Index (+12,8 Prozent) und der Nasdaq (+18,4 Prozent) legten allesamt stärker zu. Dies gelang den amerikanischen Börsen, obwohl diverse Marktkommentatoren seit Längerem auf eine Überbewertung hinweisen und die «7 Magnificent» - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - mehr oder weniger stagnierten.