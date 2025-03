«Die drei deutschen Autokonzerne wurden im vergangenen Jahr sowohl bei der Umsatz- als auch bei der Gewinnentwicklung von der Mehrzahl der Wettbewerber abgehängt», ist das Fazit einer am Sonntag veröffentlichten Analyse der Beratungsfirma EY. «Während der Umsatz der 16 weltweit führenden Autokonzerne im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent zulegte, verzeichneten die deutschen Autobauer zusammen ein Umsatzminus von 2,8 Prozent.» Vor allem die japanischen Autokonzerne stachen beim Umsatz heraus mit einem Plus von 7,8 Prozent. Die US-Konzerne legten noch um 5,7 Prozent zu. Beim operativen Gewinn (Ebit) verzeichneten die deutschen Konzerne ein Minus von 27,2 Prozent, die japanischen ein Minus von einem Prozent und die US-Hersteller ein Plus von einem Prozent.