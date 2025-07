Am Devisenmarkt konnte sich der Dollar-Index trotz des Hin und Hers in der Zollpolitik Trumps knapp im Plus halten. Er stieg in der Spitze um 0,2 Prozent auf 97,72 Punkte. Der Euro gab 0,1 Prozent auf 1,1715 Dollar nach. Gespannt warteten die Investoren auf die am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Protokolle der jüngsten US-Zentralbanksitzung. Sie erhofften sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed.