Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei der Auto1 Group. Die Aktie des europäischen Gebrauchtwagenhändlers befindet sich derzeit in einer Erholungsphase. Zuvor hatte das Wertpapier seit dem Börsendebüt Anfang 2021 beinahe ununterbrochen an Wert verloren. Notierte die Aktie anfangs noch bei rund 50 Euro, waren es im Oktober 2022 nur noch knapp 5 Euro. In den letzten Wochen war die Performance jedoch – wenn auch auf sehr niedrigem Niveau – beachtlich. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von 70 Prozent zu Buche. Viele wikifolio Trader scheinen jedoch nicht an die Nachhaltigkeit dieses Trends zu glauben und trennten sich darum von der Aktie.