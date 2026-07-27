Nachdem die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche in der vergangenen Woche ihre Zahlen offengelegt haben, sind in dieser Woche mehrere weitere Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) am Zug.
Im Fokus der Anlegerinnen und Anleger steht besonders die Grossbank UBS, die am Mittwoch über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 informieren wird. Dabei ist eine positive Überraschung durchaus denkbar. «Wir erwarten ein Übertreffen des Konsenses», schreibt der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB) in seiner Vorschau auf UBS-Berichterstattung.
Nur ein Beispiel: Der Vorsteuergewinn dürfte sich gemäss den Konsensprognosen gegenüber dem zweiten Quartal 2025 um 40 Prozent verbessert haben. Die ZKB rechnet mit einer Verbesserung um sogar 59 Prozent. Sie deutet damit ein unerwartet starkes Quartalsergebnis der von CEO Sergio Ermotti geleiteten Grossbank an. (Hinweis: Die cash-Redaktion plant eine umfassende Vorschau auf UBS-Quartalszahlen; ebenso wird die Zahlenvorlage vom Mittwochmorgen auf cash.ch abgebildet).
Sollten die Anlegerinnen und Anleger tatsächlich eine positive Überraschung erleben, so wird wohl auch die Aktie der UBS neue Impulse erhalten. Sie ging am Freitag bei 42,31 Franken aus dem Handel. Das waren 4,8 Prozent weniger, als die Titel beim Zwischenhoch von 44,44 Franken zur Mitte des Juli wert waren. Zuvor waren die Aktien der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank ab Ende März um nahezu 60 Prozent nach oben geklettert und hatten dabei mehrmals neue Langzeithochs erreicht.
Momentan empfehlen acht von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten die Aktie der UBS zum Kauf. Acht sind für «Halten», zwei sagen «Verkaufen». Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,42 Franken und somit knapp unter der aktuellen Notierung. Gemessen daran dürften die Valoren mittelfristig leicht sinken. Allerdings ist es nach einem allenfalls erfolgreichen Quartalsabschluss gut möglich, dass die Expertinnen und Experten ihre Prognosen revidieren und der Aktie so weiteres Aufwärtspotenzial einräumen.
In den kommenden Tagen werden auch die Baustoffkonzerne Sika (am Dienstag) und Holcim (am Freitag) sowie der Computerzubehör-Hersteller Logitech (am Dienstag) ihre Bücher öffnen. Bei den Unternehmen des breiten Marktes werden unter anderem Sulzer, Lem, SIG, Landis+Gyr, Ascom, Autoneum, Kardex, Bachem, Idorsia, Inficon, Comet, Clariant und Medacta Geschäftszahlen publizieren.
Derweil stehen in den Vereinigten Staaten die Quartalsergebnisse weiterer Technologiekonzerne auf der Agenda. So werden Meta, Microsoft, Amazon, Apple und Qualcomm Bericht erstatten. Sie folgen auf Alphabet und Tesla, die in der zurückliegenden Woche ihre Zahlenkränze vorgestellt hatten. Die Titel beider Konzerne gerieten daraufhin unter Druck.