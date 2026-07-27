Sollten die Anlegerinnen und Anleger tatsächlich eine positive Überraschung erleben, so wird wohl auch die Aktie der UBS neue Impulse erhalten. Sie ging am Freitag bei 42,31 Franken aus dem Handel. Das waren 4,8 Prozent weniger, als die Titel beim Zwischenhoch von 44,44 Franken zur Mitte des Juli wert waren. Zuvor waren die Aktien der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank ab Ende März um nahezu 60 Prozent nach oben geklettert und hatten dabei mehrmals neue Langzeithochs erreicht.