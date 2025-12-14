Eine Beruhigung bei den Diskussionen um die US-Handelszölle dürfte zudem den Schweizer Maschinenherstellern sowie den Uhren- und Schmuckproduzenten Auftrieb gegen. Allerdings haben gerade die Aktien von Swatch die heftigen Kurseinbussen nach dem Trumpschen «Liberation Day» Anfang April aber wieder ausgeglichen. Ein Hinweis darauf, dass der Sektor im Wesentlichen abhängig ist von der Konsumstimmung in Asien, allem voran in China. Von dort kommen ansatzweise Anzeichen einer konjunkturellen Erholung, mehr aber noch nicht.