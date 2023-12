Auffallend im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Rückkehr von Schweizer Aktien in die Top Ten bei den Google-Anfragen. Im Jahr 2020 war bei den Aktien-Suchfavoriten nur eine an der SIX kotierte Aktie vertreten (die ehemalige Zocker-Aktie Relief Therapeutics), 2021 deren zwei (Relief und Dufry). In diesem Jahr sind es sechs Schweizer Aktien in der Google-Tabelle.