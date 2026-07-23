In der Schweiz ist es nicht einfach, in diesem Bereich zu investieren. Die klassischen Schweizer Energiekonzerne Axpo oder Alpiq, die sich überwiegend auf Stromproduktion, Netze und erneuerbare Energien fokussieren, werden mehrheitlich von den Kantonen und Gemeinden gehalten und sind nicht an der Börse kotiert. An der SIX Swiss Exchange stehen mit BKW, Edisun Power und Romande Energie nur drei Möglichkeiten zur Auswahl. Als wertstabile Aktie kommt aber nur BKW infrage, da sowohl Edisun als auch Romande Energie über die letzten zwei Jahre einen negativen Cashflow erwirtschafteten.