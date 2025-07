Gründe, die ausserdem für die Finanz- und speziell Versicherungsaktien sprechen, sind die Zollrisiken, denen sie in vergleichsweise geringem Mass ausgesetzt sind, da Versicherer keine Maschinen oder Konsumgüter exportieren. Zudem bieten Swiss Life, aber auch Swiss Re und Zurich Insurance und Swiss Life Dividenenrenditen von 4 bis 5 Prozent. «In einem Umfeld, das sich zunehmend in Richtung Negativzinsen bewegt, rücken dividendenstarke Titel verstärkt ins Anlegerinteresse», sagt Maurizio Porfiri, Anlagechef bei Maverix Securities. Swiss Life ist zudem die Aktie, welche in den letzten Jahren das stärkte Dividendenwachstum am Schweizer Aktienmarkt hatte (mehr dazu hier).