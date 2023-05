Mitte März lagen die Nerven an den Aktienmärkten wieder einmal blank. Bankenkrise in den USA, die Credit Suisse am Kollabieren, Zinserhöhungen soweit das Auge reichte. Doch nach der Zwangsübernahme der Credit Suisse und anderen günstigen Entwicklungen an den Märkten haben die Börsen gedreht. Der Swiss Market Index (SMI) hat seit dem Jahrestief am 15. März Boden gut gemacht und steht Ende Mai rund 8 Prozent höher.