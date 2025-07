Während sich an der US-Technologiebörse Nasdaq die Erträge fast ausschliesslich aus Kursgewinnen zusammensetzen, zeigt die Vontobel-Analyse in der Schweiz ein komplett anderes Bild. Die Dividenden trugen in den letzten zehn Jahren fast 60 Prozent zur SPI-Gesamtrendite bei. Und die Perspektiven bleiben gut. «Basierend auf unserem Research-Universum erwarten wir, dass die gesamten Dividendenausschüttungen in der Schweiz im Jahr 2025 einen Rekordwert von 62,5 Milliarden Franken erreichen werden», so der Vontobel-Experte Lang.