Im ersten Quartal 2024 stiegen die Gesamtausschüttungen in der Schweiz aufgrund des stärkeren Schweizer Frankens. In lokaler Währung war indessen ein leichter Rückgang von 1,1 Prozent zu verzeichnen, wie der unter anderem auf Dividendenaktien spezialisierte Asset Manager Janus Henderson am Donnerstag mitteilte.